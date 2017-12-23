Глыба рухнула на ребёнка в ледовом городке под Челябинском

В городе Карталы Челябинской области ребёнок получил сложный перелом двух костей голени, играя на стройке ледового городка. В соцсетях мать мальчика пожаловалась, что объект не охраняют. Об этом сообщает URA.ru.
Женщина также пожаловалась, что стены лабиринта никак не были укреплены. Она возмутилась, что у ребёнка вообще был доступ к объекту.
Некоторые пожелали мальчику скорейшего выздоровления, а также предложили матери обратиться в городскую администрацию с жалобой. Другие же предположили, что всё произошедшее может быть связано с перепадами погоды.
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