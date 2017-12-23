Самолёт "ЮТэйр" с отказавшим двигателем благополучно сел во Внуково

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Самолёт "ЮТэйр" с отказавшим двигателем благополучно сел во Внуково

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Фото: ©РИА "Новости"/Максим Блинов

На борту воздушного судна находилось около 100 пассажиров и несколько членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Пассажирский самолёт авиакомпании "ЮТэйр" с отказавшим двигателем благополучно сел в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что проблемы с одним из двигателей у Boeing начались сразу после взлёта.

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