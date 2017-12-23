Кадыров ограничил Госдепу доступ к своей странице в новой чеченской соцсети

По словам главы Чеченской Республики, все важные новости и медиаконтент он будет размещать в приложении Mylistory.

После блокировки своей страницы в "Инстаграме" и "Фейсбуке" глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что выбрал новую соцсеть для размещения важных новостей — чеченская соцсеть Mylistory. Об этом чеченский лидер написал в своём телеграм-канале, отметив, что зайти на его страницу в новой соцсети сотрудники Госдепа США смогут только с разрешения МИД РФ и властей Чечни.

— Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory. Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении. Сотрудникам Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской Республики, — написал Рамзан Кадыров.

Как ранее сообщал Лайф, с 23 декабря официальные страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме" и "Фейсбуке" оказались недоступны. Позднее чеченский лидер подтвердил блокировку аккаунтов администрацией соцсетей, заявив, что и сам давно хотел покинуть американскую платформу "Инстаграм". В то же время Кадыров анонсировал запуск новой чеченской соцсети Mylistory, которая, по его словам, ничем не будет уступать западным платформам.