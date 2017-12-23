Под Челябинском почтальон инсценировала нападение на себя и похитила все пенсии

Женщину задержали и изъяли у неё все украденные деньги. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В городе Миассе Челябинской области почтальон украла пенсии в размере 140 тысяч рублей, подстроив нападение на саму себя. Но местная полиция не поверила в правдивость произошедшего и раскусила мошенницу, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным издания, инцидент произошёл 20 декабря. На 42-летнюю сотрудницу почты, которая в очередной раз разносила пенсии местным жителям, в одном из подъездов якобы напали двое неизвестных мужчин, отобрав все деньги.

Но в ходе следствия, как отмечают правоохранители, выяснилось, что женщина специально подстроила нападение, чтобы присвоить деньги себе.

В настоящее время мошенница задержана. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За содеянное женщине грозит до 10 лет тюрьмы.