Под Пермью мужчина хотел ограбить пенсионерку, но получил только пять рублей

Неизвестный залез в дом женщины через веранду и стал требовать денег, но она отдала только одну монету.

В Добрянском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на 85-летнюю женщину, сообщает Ura.ru. Так, грабитель забрался в дом к бабушке и стал требовать денег, но она протянула ему только одну монету.

Как выяснили правоохранители, он залез в жилище пенсионерки через веранду. Мужчина был вооружён ножом. Он сначала попытался найти что-то ценное в её вещах, а ничего не обнаружив, потребовал денег. Получив пять рублей, он сбежал.

Как оказалось, подозреваемый знаком с внуком пенсионерки. Он живёт в том же населённом пункте, что и она.