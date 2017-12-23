"Профессор стройность". Учёные выяснили, как связаны образование и лишний вес

Как оказалось, почти половина женщин с низким уровнем дохода также подвержены ожирению.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединённых Штатов изучили информацию, собранную учёными в рамках Национальной программы проверки здоровья и питания. Как оказалось, девушки с высоким уровнем дохода и высшим образованием страдают от ожирения реже тех, кто принадлежит к группе с низкими доходами.

Как оказалось, 31% участников эксперимента с высоким доходом страдали от ожирения. Люди со средним и низким уровнем — на 10% больше. У людей с высшим образованием данную болезнь диагностировали лишь в 27,7% случаев.

Проблемы с лишним весом были у 45,2% участниц эксперимента с низким доходом. Более обеспеченные дамы страдали ожирением лишь в 29,7% случаев.При этом респондентки со средним уровнем дохода страдали ожирением в 42,9% случаев.

Среди мужчин склонность к ожирению показали 38,5% группы со средним доходом. 31,5% "бедных" участников эксперимента также страдали ожирением. А среди богачей — 32,6%. То, что образованные мужчины реже страдают ожирением, в ходе эксперимента подтвердилось.