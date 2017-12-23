Съезд КПРФ выдвинул Павла Грудинина кандидатом на выборы президента

Своим лозунгом он намерен сделать призыв "За всех", так как он, по мнению директора Совхоза имени Ленина, дойдёт до каждого.

На съезде партии КПРФ выдвинули главу подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина в качестве кандидата на выборы президента 2018 года. Как отмечается, от КПРФ впервые будет беспартийный кандидат.

Решение о том, чтобы выдвинуть Павла Грудинина, приняли по итогам тайного голосования делегатов съезда. Так, против он получил лишь 11 голосов из 314.

Директор Совхоза имени Ленина своим лозунгом планирует сделать "За всех". По его словам, этот призыв "дойдёт до каждого". "Рабочий человек должен жить лучше, чем бездельник", — один из ключевых пунктов его программы.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин — удачная кандидатура на грядущих выборах президента, и подтвердил, что будет управлять его избирательным штабом.