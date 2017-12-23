В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы в связи с угрозой наводнения

Ранее ГУ МЧС РФ по региону распространило сообщение об ухудшении погоды в Северной столице — сильном ветре и снегопаде.

Створки Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга закрыли в связи с угрозой наводнения в городе, возникшей из-за сильного ветра и возможного повышения уровня воды на 13 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

— В связи с прогнозируемым подъёмом уровня воды было принято оперативное решение о закрытии всех затворов водопропускных и судопропускных сооружений КЗС в полдень 23 декабря, — говорится в сообщении.

Когда створки комплекса откроют, пока не известно, об этом, как сообщается, объявят дополнительно — после уточнения прогноза колебания уровня воды.

Отмечается, что подобные меры в случае чего помогут избежать наводнения или минимизировать последствия от него.

В последний раз в Санкт-Петербурге закрывали затворы Комплекса защитных сооружений из-за неблагоприятных погодных условий и возможного повышения уровня воды 13 декабря.