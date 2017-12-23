В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы в связи с угрозой наводнения

Створки Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга закрыли в связи с угрозой наводнения в городе, возникшей из-за сильного ветра и возможного повышения уровня воды на 13 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
— В связи с прогнозируемым подъёмом уровня воды было принято оперативное решение о закрытии всех затворов водопропускных и судопропускных сооружений КЗС в полдень 23 декабря, — говорится в сообщении.
Когда створки комплекса откроют, пока не известно, об этом, как сообщается, объявят дополнительно — после уточнения прогноза колебания уровня воды.
Отмечается, что подобные меры в случае чего помогут избежать наводнения или минимизировать последствия от него.
В последний раз в Санкт-Петербурге закрывали затворы Комплекса защитных сооружений из-за неблагоприятных погодных условий и возможного повышения уровня воды 13 декабря.
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