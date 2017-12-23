Россияне потратили на автомобили около 4,4 трлн рублей в 2017 году

Ёмкость рынка подержанных легковых машин оказалась в полтора раза выше рынка новых.

В 2017 году россияне потратили порядка 4,4 триллиона рублей на покупку новых и подержанных автомобилей, из них 1,7 триллиона — на новые, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

При этом отмечается, что в России было куплено 1,3 миллиона новых автомобилей при средневзвешенной цене в 1,329 миллиона рублей.

Также, согласно данным аналитики, ёмкость рынка подержанных легковых автомобилей оказалась в полтора раза выше рынка новых — на них было потрачено 2,7 триллиона при средней стоимости авто в 554,3 тысячи рублей.

Самым крупным рынком автомобилей среди городов России традиционно стала Москва (565 млрд руб.). На втором месте ожидаемо отказался Санкт-Петербург (260 млрд руб.), а третью строчку занял Новосибирск (52 млрд руб.). Также в топ-10 оказались Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Красноярск.

Ранее Лайф публиковал топ-10 любимых автомобильных брендов россиян.