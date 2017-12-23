Сотрудники российского завода сняли пародию на клип "Ленинграда" "Вояж"

Авторы песни шутят, что на фоне их винтокрылых машин все остальные "выглядят как болото".

Сотрудники Казанского вертолётного завода (КВЗ) сняли пародию на клип группы "Ленинград" "Вояж". Песней под названием "Фюзеляж" они поздравили работников предприятия с наступающим Новым годом.

Согласно сюжету, молодой инженер предприятия отказался переехать в США и шпионить на американцев.

— Наши мегавертолёты — это вам не бургер с колой. Нет предела для полёта! Мы покажем *** вам снова, — поётся в песне.

В описании к видео говорится, что в съёмках клипа приняли участие участники общественной организации "Заводской союз молодёжи".

Казанский вертолётный завод (КВЗ) — предприятие холдинга "Вертолёты России", производит семейство вертолётов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира.