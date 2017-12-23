Сотрудники российского завода сняли пародию на клип "Ленинграда" "Вояж"

Сотрудники Казанского вертолётного завода (КВЗ) сняли пародию на клип группы "Ленинград" "Вояж". Песней под названием "Фюзеляж" они поздравили работников предприятия с наступающим Новым годом.
Согласно сюжету, молодой инженер предприятия отказался переехать в США и шпионить на американцев.
— Наши мегавертолёты — это вам не бургер с колой. Нет предела для полёта! Мы покажем *** вам снова, — поётся в песне.
В описании к видео говорится, что в съёмках клипа приняли участие участники общественной организации "Заводской союз молодёжи".
Казанский вертолётный завод (КВЗ) — предприятие холдинга "Вертолёты России", производит семейство вертолётов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира.
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