В финал шоу "Голос-6" вышло сразу два иностранца

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В финал шоу "Голос-6" вышло сразу два иностранца

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Скрин шоу "Голос"

В полуфинале покинули проект Антон Лаврентьев, Брендон Стоун, Лора Горбунова и Данил Буранов.

Жюри самого музыкального шоу "Голос" определило голосованием финалистов шестого сезона. За победу на проекте поборются сразу два иностранца.

Каждый из членов жюри оставил по одному подопечному, который и будет сражаться за победу в музыкальном конкурсе. Так, от команды Пелагеи в финале выступит чех Ладислав Бубнар, от Димы Билана — девушка из Китая Ян Гэ, от команды Леонида Агутина — солист "Рекорд Оркестра" Тимофей Копылов, а от Александра Градского — Селима Алахярова.

В полуфинале покинули проект Антон Лаврентьев, Брендон Стоун, Лора Горбунова и Данил Буранов.

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