В финал шоу "Голос-6" вышло сразу два иностранца

Жюри самого музыкального шоу "Голос" определило голосованием финалистов шестого сезона. За победу на проекте поборются сразу два иностранца.
Каждый из членов жюри оставил по одному подопечному, который и будет сражаться за победу в музыкальном конкурсе. Так, от команды Пелагеи в финале выступит чех Ладислав Бубнар, от Димы Билана — девушка из Китая Ян Гэ, от команды Леонида Агутина — солист "Рекорд Оркестра" Тимофей Копылов, а от Александра Градского — Селима Алахярова.
В полуфинале покинули проект Антон Лаврентьев, Брендон Стоун, Лора Горбунова и Данил Буранов.
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