По мнению главы американской компании Тима Кука, эта технология станет "матерью всех проектов искусственного интеллекта".

Компания Apple запатентовала новую навигационную систему для беспилотников, сообщает CNBC со ссылкой на Управление по патентам и товарным знакам США.

По данным издания, разработка американской компании предполагает использование специальных датчиков для ориентации беспилотных автомобилей на местности. Как ожидается, они сведут к минимуму потребность в использовании навигационных карт.

Также, по мнению создателей системы, технология увеличит эффективность самих беспилотников, так как теперь они будут не так сильно зависеть от стороннего софта.

Подробностей о новой разработке в компании не раскрывают, но глава Apple Тим Кук назвал её матерью всех проектов искусственного интеллекта.

Ранее в Сети появилось видео, где запечатлён прототип нового устройства Apple под кодовым названием "Проект "Титан". Отмечается, что оно было создано в рамках стартапа по созданию самоуправляемых автомобилей.

Слухи об устройстве Apple, которое станет попыткой IT-гиганта попасть на рынок самоуправляемых автомобилей, ходили давно. Они подогревались в том числе и Тимом Куком.