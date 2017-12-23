Apple запатентовала новую навигационную систему для беспилотников

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Apple запатентовала новую навигационную систему для беспилотников

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Тим Кук Фото:©Flickr/M.I.C Gadget

По мнению главы американской компании Тима Кука, эта технология станет "матерью всех проектов искусственного интеллекта".

Компания Apple запатентовала новую навигационную систему для беспилотников, сообщает CNBC со ссылкой на Управление по патентам и товарным знакам США.

По данным издания, разработка американской компании предполагает использование специальных датчиков для ориентации беспилотных автомобилей на местности. Как ожидается, они сведут к минимуму потребность в использовании навигационных карт.

Также, по мнению создателей системы, технология увеличит эффективность самих беспилотников, так как теперь они будут не так сильно зависеть от стороннего софта.

Подробностей о новой разработке в компании не раскрывают, но глава Apple Тим Кук назвал её матерью всех проектов искусственного интеллекта.

Ранее в Сети появилось видео, где запечатлён прототип нового устройства Apple под кодовым названием "Проект "Титан". Отмечается, что оно было создано в рамках стартапа по созданию самоуправляемых автомобилей.

Слухи об устройстве Apple, которое станет попыткой IT-гиганта попасть на рынок самоуправляемых автомобилей, ходили давно. Они подогревались в том числе и Тимом Куком.

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