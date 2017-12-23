Депутаты парламента Чечни решили вслед за спикером удалиться из Instagram

Аккаунты политиков будут закрыты до тех пор, пока администрация соцсети не разблокирует страницу Рамзана Кадырова.

Сорок один депутат корпуса чеченского парламента покинет социальную сеть "Инстаграм" в связи с тем, что в ней заблокировали страницу главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

— Депутатский корпус поддержит инициативу председателя парламента Чеченской Республики, Героя России Магомеда Даудова, который объявил, что закрывает свой аккаунт в "Инстаграме" до тех пор, пока не разблокируют страницу главы Чечни Рамзана Кадырова, — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, с 23 декабря официальные страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме" и "Фейсбуке" оказалась недоступны. Позднее чеченский лидер заявил, что и сам давно хотел покинуть американскую платформу "Инстаграм", но оставался там из уважения к своим подписчикам. Также глава Чечни добавил, что можно заблокировать страницы Рамзана Кадырова, но заблокировать его имя невозможно.