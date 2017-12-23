В Китае построили трассу из солнечных батарей

Разработчики заявляют, что конструкция выдерживает весовую нагрузку до среднеразмерного грузовика.

В китайском городе Цзинань создали участок автомобильной трассы, которая сможет заряжать электромобили на ходу, сообщают местные СМИ.

Дорожное полотно протяжённостью более полутора километров, состоящее из 660 квадратных метров солнечных батарей, строили 10 месяцев. При этом сообщается, что участок стал в городе уже вторым. В ближайшее время он будет оснащён устройствами для беспроводной зарядки машин.

"Солнечная" трасса состоит из трёх слоёв. Верхний слой — "прозрачный бетон", инновационный материал со структурными свойствами асфальта. Второй слой — сами панели. Нижний слой составлен из изоляционных материалов, защищающих батареи снизу.

Разработчики утверждают, что конструкция выдерживает весовую нагрузку до среднеразмерного грузовика.