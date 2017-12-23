Жириновский считает Грудинина достойной кандидатурой на пост президента РФ

Директор Совхоза имени Ленина будет принимать участие в выборах 2018 года от партии КПРФ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выдвинутый на пост кандидата в президенты РФ директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, является достойной кандидатурой, которую его партия с удовольствием будет видеть на политическом поле России.

— Он хороший специалист именно в области сельского хозяйства. У него отличные успехи в его совхозе, я неоднократно там бывал, много раз туда выезжал на сбор клубники, просто для знакомства с предприятием. Слышал Грудинина на различных тусовках, мероприятиях. Это очень достойная кандидатура, — цитирует политика РИА "Новости".

По словам Жириновского, директор Совхоза имени Ленина мог бы в будущем возглавить новую социал-демократическую партию, в которую бы вошли 12 партий, исключая "Единую Россию" и ЛДПР.

Напомним, Павла Грудинина выдвинули в качестве кандидата на выборы президента 2018 года по итогам тайного голосования на съезде КПРФ. Впервые партию будет представлять беспартийный кандидат.