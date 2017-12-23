Боксёр Кличко прокомментировал отношения России и Украины

Спортсмен выразил уверенность, что наступит время, когда братские народы начнут, как и прежде, жить в мире.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выразил уверенность, что отношения между Украиной и Россией улучшатся.

— Я убеждён в этом. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались на стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь, — сказал Кличко в комментарии украинским СМИ.

Напомним, Кличко завершил карьеру 3 августа. Бой, после которого он принял решение завершить карьеру, состоялся весной этого года. В 11-м раунде британец дважды подряд отправил соперника в нокдаун.