"Ложный путь". Пушков отреагировал на решение США поставлять оружие на Украину

По мнению сенатора, Киев не собирается захватывать Донбасс военным путём, но решение Вашингтона и без этого может привести к обострению ситуации в украинском регионе.

Возможные поставки американского летального оружия Украине могут повлечь постепенное втягивание США в конфликт на Донбассе и обострить противостояние, тем самым угодив Киеву. Такое мнение выразил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

— Возможные поставки американских противотанковых ракет Украине подрывают перспективы мирного процесса, подрывают перспективы хоть какого-то движения в направлении выполнения минских соглашений, а также создают иллюзию возможности ложного пути, потому что военным путём Киев совершенно очевидно ничего не добьётся — заявил Пушков в комментарии журналистам.

Сенатор отметил, что вслед за орудием на Украину могут поехать американские военные советники, технические специалисты, чтобы учить украинские Вооружённые силы обращению с ними. И тогда, по его мнению, США втянется в возможный военный конфликт в Донбассе.

Высказывая свои опасения на этот счёт, Пушков заметил, что у Вашингтона "и так достаточно сегодня на руках проблем, чтобы ещё участвовать в весьма опасных авантюрах, на которые способен киевский режим".

Член Совфеда по обороне и безопасности добавил, что таким образом украинские власти будут использовать войну только как политический инструмент, так как для них "смерти подобно" перестать быть приоритетом для Запада и уйти из повестки дня.

Ранее Лайф сообщал, что США приняли решение поставлять на Украину вооружение "в целях защиты её суверенитета". В Совфеде увидели в этом очевидный политический подтекст и предположили, что это втянет США во внутренний конфликт Украины. МИД РФ в своём комментарии назвал шаг Вашингтона опасным. При этом позже американский сенатор Джон Маккейн считает это шагом в правильном направлении.

После обрушившейся критики президент Украины Пётр Порошенко всё же объяснил, зачем Киеву американское летальное оружие.