Саудовская Аравия требует от задержанного принца $6 млрд за освобождение

Миллиардер, как и многие другие обвинённые в коррупции лица, находится в "золотой тюрьме" — в отеле в Эр-Рияде.

Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы принц Аль-Валид ибн Талал, задержанный по обвинению в коррупции, выплатил примерно шесть миллиардов долларов за своё освобождение, сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания сообщают, что миллиардер, как и многие другие обвинённые в коррупции лица, пребывает в "золотой тюрьме" — в отеле в Эр-Рияде. Некоторые уже готовы передать часть активов в обмен на освобождение. При этом, как отмечает газета, шесть миллиардов долларов — это одна из самых больших сумм, затребованных властями Саудовской Аравии.

Как отмечается, принц ведёт переговоры с правительством и пытается уговорить принять в качестве платы за своё освобождение большую часть его компании Kingdom Holding Company. Её рыночная стоимость оценивается в 8,7 миллиарда долларов. Миллиардер отмечает, что, просто выплатив деньги, он фактически признает свою вину.

По данным Forbes, общая стоимость активов Аль-Валида ибн Талала составляет около 18,7 миллиарда долларов, он является одним из богатейших людей на Ближнем Востоке.

Напомним, около 30 бывших и действующих министров, предпринимателей, высокопоставленных чиновников и 11 принцев были задержаны по подозрению в коррупции 5 ноября. Один из них — крупнейший саудовский бизнесмен и совладелец Citigroup Аль-Валид ибн Талал. Обвинённые в коррупции принцы уже добровольно передали в казну $100 млрд.