В "ЮТэйр" прокомментировали экстренную посадку пассажирского самолёта во Внуково

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В "ЮТэйр" прокомментировали экстренную посадку пассажирского самолёта во Внуково

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Самолёт Utair. Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

В авиакомпании добавили, что экипаж полностью контролировал ситуацию, поэтому пассажирам ничего не угрожало.

Самолёт компании "ЮТэйр", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково из-за некорректного отображения индикации топлива, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

— При выполнении рейса командир воздушного судна принял решение вернуться из-за некорректного отображения индикации топлива. При снижении индикация восстановилась, — отметили в авиакомпании.

В "ЮТэйр" подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме, а экипаж полностью контролировал ситуацию. Пассажиров пересадили на резервный борт.

Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщал, что самолёт авиакомпании совершил экстренную посадку из-за отказавшего двигателя. На борту воздушного судна находилось около 100 пассажиров и члены экипажа.

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