В "ЮТэйр" прокомментировали экстренную посадку пассажирского самолёта во Внуково

Самолёт компании "ЮТэйр", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково из-за некорректного отображения индикации топлива, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
— При выполнении рейса командир воздушного судна принял решение вернуться из-за некорректного отображения индикации топлива. При снижении индикация восстановилась, — отметили в авиакомпании.
В "ЮТэйр" подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме, а экипаж полностью контролировал ситуацию. Пассажиров пересадили на резервный борт.
Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщал, что самолёт авиакомпании совершил экстренную посадку из-за отказавшего двигателя. На борту воздушного судна находилось около 100 пассажиров и члены экипажа.
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