Житель Канады выиграл в национальную лотерею $47 млн

Также в рождественском розыгрыше было заложено 32 "утешительных" приза по миллиону долларов каждый.

Неизвестный житель провинции Квебек выиграл 47 миллионов долларов в национальную лотерею Lotto Max. Об этом сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery.

До сих пор остаётся неизвестным, в каком именно городе этой провинции был продан счастливый квиток. Однако, когда победитель придёт за выигрышем, его имя тут же раскроется, поскольку по правилам канадских лотерей для получения приза победитель должен предоставить не только билет, но и назвать общественности своё имя.

Уточняется, что в рождественском розыгрыше было заложено сразу 32 "утешительных" приза. Размер каждого из них — один миллион долларов. По словам организаторов, 16 из них уже были разыграны.