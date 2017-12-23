Клинцевич назвал условия возвращения российских военных в СЦКК

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности подчеркнул, что российские офицеры должны не просто значиться в СЦКК, а определять работу центра наряду со всеми прочими его участниками.

Россия может вернуться в СЦКК в том случае, если он станет дееспособным органом. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идёт о превращении этого центра в реально действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе, — заявил Клинцевич в интервью РИА "Новости".

Он также подчеркнул, что российские офицеры должны не просто значиться в СЦКК, а определять работу центра наряду со всеми прочими его участниками.

Клинцевич добавил, что в Европе понимают, что без РФ, являющейся одним из гарантов минского процесса, мирное урегулирование кризиса внутри Украины в принципе невозможно.

Напомним, 19 декабря российские офицеры из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию. Ранее Лайф сообщал, что они могут вернуться в Донбасс в случае, если со стороны Киева не будет происходить провокационных действий. Германия и Франция высказались о намерении выступить в качестве посредников для возвращения российских военных к деятельности в СЦКК.