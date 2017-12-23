Из нового эпизода "Звёздных войн" вырезали сцену с Томом Харди

Сцену с актёром Томом Харди в роли имперского штурмовика вырезали из фильма "Звёздные войны: Последние джедаи", сообщает Independent.
По информации издания, зрители, скорее всего, смогут увидеть сцену с известным актёром, но только в режиссёрской версии фильма на DVD в 2018 году.
— Я знаю, кто вы…. FN 2187! — цитируют слова героя Харди в "Звёздных войнах" в СМИ.
Ранее киностудия Disney сообщала, что восьмой эпизод популярной космической саги заработал на предпремьерных показах в Северной Америке за один день 45 миллионов долларов.
- Популярные
- По времени