Из нового эпизода "Звёздных войн" вырезали сцену с Томом Харди

Отмечается, что зрители смогут её увидеть только в режиссёрской версии фильма на DVD.

Сцену с актёром Томом Харди в роли имперского штурмовика вырезали из фильма "Звёздные войны: Последние джедаи", сообщает Independent.

По информации издания, зрители, скорее всего, смогут увидеть сцену с известным актёром, но только в режиссёрской версии фильма на DVD в 2018 году.

— Я знаю, кто вы…. FN 2187! — цитируют слова героя Харди в "Звёздных войнах" в СМИ.

Ранее киностудия Disney сообщала, что восьмой эпизод популярной космической саги заработал на предпремьерных показах в Северной Америке за один день 45 миллионов долларов.