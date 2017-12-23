Первая группа застрявших на Хайнане российских туристов вылетела домой

Туроператор "Матрёшка-тур" отправил на родину 49 российских туристов с китайского острова Хайнань. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Сегодня 49 человек отправились на родину. 25 человек улетели в Петербург через Алма-Ату. Они уже приземлились в Петербурге. Остальные находятся в пути. Всего в течение суток было отправлено три группы. Вторая группа из 19 человек была отправлена до Пекина, потом они вылетят до Москвы и затем — до Петербурга, — сказала представитель компании Елена Бутенко.

Она также добавила, что в ближайшее время пять человек отправятся в Москву, а затем в Санкт-Петербург.

Как ранее сообщал Лайф, около 150 российских туристов не смогли вылететь на родину с острова Хайнань.