МИД КНДР: США могут «горько пожалеть» о новой стратегии по нацбезопасности

По словам представителя ведомства, Дональд Трамп пытается развязать ядерную войну на Корейском полуострове и взять Северную Корею под свой контроль.

Представитель Министерства иностранных дел КНДР предупредил, что страна намерена заставить США "горько пожалеть" о новой стратегии по нацбезопасности. Он обвинил Дональда Трампа в том, что глава государства "вторгся и контролирует" коммунистическое государство, сообщает Express.

— Поскольку Соединённые Штаты устанавливают свою политику в области дипломатии и безопасности таким образом, чтобы сокрушить нас в военном плане, мы с помощью своего оружия добьёмся того, чтобы США горько сожалели о своей стратегии, — заявил представитель.

Напомним, в новой стратегии нацбезопасности США Северная Корея была названа одной из главных угроз.