В Новосибирске нашли сумку с телом девушки

В Новосибирске на обочине дороги нашли сумку с телом 19-летней девушки.

— Сотрудники уголовного розыска организовали поисковые мероприятия, в которых было задействовано более 35 полицейских. Около 14:20 в районе пляжа "Бумеранг" был обнаружен труп разыскиваемой, — прокомментировали "Комсомольской правде" страшную находку представители ГУ МВД по региону.

Тело 19-летней студентки было перемотано скотчем и помещено в хозяйственную сумку.

Сообщается, что девушка отправилась на занятия в университет и не вернулась.