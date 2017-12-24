Врачи назвали самые необычные секс-травмы

Врачи скорой помощи из США назвали самые странные и необычные травмы, полученные во время секса, сообщает Daily Mail.

Например, одного пациента доставили в больницу с ожогом половых органов острой пищей, которую употребил перед сексом один из партнёров. Также медикам часто приходится помогать людям, у которых в заднем проходе застряло какое-нибудь инородное тело. Однажды врачи извлекли оттуда клубень картофеля.

Ещё один случай, с которым пришлось столкнуться врачам скорой помощи, — это сильное раздражение влагалища от шипучих конфет, которые супруги-экспериментаторы использовали во время полового акта.

В больницы довольно часто обращаются мужчины с переломом пениса при необычных обстоятельствах. Так, один пациент заявил, что получил эту травму, врезавшись в столб.

Был ещё инцидент с зубными брекетами. Один из партнёров поцарапал ими другого и занёс инфекцию.

Есть и те, кто звонит в скорую помощь после самолечения по советам из Интернета. Так, один 60-летний мужчина, чтобы избавиться от эректильной дисфункции, надел на пенис обручальное кольцо, которое на нём застряло. В итоге врачам пришлось распиливать металл.