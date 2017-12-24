Концерн Volkswagen уволил менеджера, осуждённого по делу о "дизельном скандале"

Читайте также

Концерн Volkswagen уволил менеджера, осуждённого по делу о "дизельном скандале"

749

Фото: ©  REUTERS/Hannibal Hanschke

Адвокат Оливера Шмидта, как ожидается, подаст иск о необоснованном увольнении в немецкий суд.

Автоконцерн Volkswagen AG уволил менеджера Оливера Шмидта, ранее осуждённого в США за участие в установке программного обеспечения автомобилей, занижающего показатели выбросов вредных веществ. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

Представители компании не раскрыли информацию о том, насколько подобная мера была необходима в соответствии с законом.

Адвокат Шмидта, как ожидается, подаст иск о необоснованном увольнении в немецкий суд.

В январе этого года Шмидт был задержан в США за причастность к дизельному скандалу и приговорён к семи годам заключения.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×