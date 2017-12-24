Кадыров и Дед Мороз проведут президентскую ёлку для детей в Грозном

Главный волшебник страны прилетит в Чечню на праздник из Москвы утром 24 декабря.

В президентской новогодней ёлке в Грозном примут участие глава Чечни Рамзан Кадыров и главный Дед Мороз России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

Ранее в своём телеграм-канале Кадыров рассказал, что пригласил Деда Мороза в республику. В ответ зимний волшебник позвал главу Чечни в свою резиденцию, о чём тот мечтал с детства.

Отмечается, что Кадыров неоднократно сам выступал в роли Деда Мороза. В этом образе он участвовал в новогодних ёлках, организованных для сирот.