Канцлер Австрии: Принуждение государств к принятию беженцев не помогает Европе

Себастьян Курц призвал к скорейшей коррекции нежелательных изменений в миграционной политике ЕС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что попытки добиться распределения беженцев в ЕС по системе квот провалились. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

— Принуждение государств к принятию беженцев не помогает Европе. Если мы продолжим идти по этому пути, то только разделим Европейский Союз, — подчеркнул австрийский канцлер.

По его словам, государства — члены ЕС должны сами решить, будут ли они принимать людей, и, если да, то в каких количествах. А дискуссия о квоте в значительной степени сейчас бессмысленна, так как мигранты, которые едут в Европу, не хотят ехать в Болгарию или Венгрию. Прежде всего они желают отправиться в Германию, Австрию или Швецию.

Курц призвал страны к скорейшей коррекции нежелательных изменений в миграционной политике ЕС. Он отметил, что "границы между убежищем и экономической миграцией в настоящее время размыты".

Канцлер Австрии пояснил, что, если невозможно помочь людям в странах их происхождения, то нужно это делать на их континенте в безопасных районах. Такие действия должны поддержать, возможно, даже организовать безопасность Евросоюза.