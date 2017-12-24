СМИ: Гражданская жена полковника Захарченко покинула Россию

То, каким образом женщине, подозреваемой в незаконном получении загранпаспорта, удалось уехать из страны, не уточняется.

Гражданская жена бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко уехала из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к делу.

По его словам, Марина Семынина покинула страну 18 декабря. О том, каким образом женщине, подозреваемой в незаконном получении заграничного паспорта, удалось ехать из России, собеседник не сообщил.

Ранее адвокат Семыниной сообщала, что в ходе обыска у неё "были изъяты около двух тысяч евро, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты".

Напомним, Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. При обыске у него нашли около девяти миллиардов рублей в разных валютах.