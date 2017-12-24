СМИ: Гражданская жена полковника Захарченко покинула Россию

Гражданская жена бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко уехала из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к делу.
По его словам, Марина Семынина покинула страну 18 декабря. О том, каким образом женщине, подозреваемой в незаконном получении заграничного паспорта, удалось ехать из России, собеседник не сообщил.
Ранее адвокат Семыниной сообщала, что в ходе обыска у неё "были изъяты около двух тысяч евро, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты".
Напомним, Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. При обыске у него нашли около девяти миллиардов рублей в разных валютах.
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