Президент Молдавии: Радикалы обсуждают выход страны из СНГ

По словам Додона, "нельзя допустить, чтобы амбиции отдельных политиков привели к страданиям простых людей".

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал журналистам, что в кулуарах парламента республики радикально настроенные члены правящей проевропейской партии обсуждают вопрос выхода страны из СНГ.

— Мне известно, что в правящей проевропейской коалиции есть депутаты, которые хотят воспользоваться обострением отношений с Россией, чтобы поставить вопрос о выходе нашей страны из СНГ. Но мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить этого, — отметил Додон.

По его словам, такой шаг является неприемлемым, потому что может нанести удар по интересам молдавского народа. Президент Молдавии подчеркнул, что нужно остановить всё, что происходит в течение последнего времени, "нельзя допустить, чтобы амбиции отдельных политиков привели к страданиям простых людей".