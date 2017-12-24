Президент Молдавии: Радикалы обсуждают выход страны из СНГ

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Президент Молдавии: Радикалы обсуждают выход страны из СНГ

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Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: © kremlin.ru

По словам Додона, "нельзя допустить, чтобы амбиции отдельных политиков привели к страданиям простых людей".

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал журналистам, что в кулуарах парламента республики радикально настроенные члены правящей проевропейской партии обсуждают вопрос выхода страны из СНГ.

— Мне известно, что в правящей проевропейской коалиции есть депутаты, которые хотят воспользоваться обострением отношений с Россией, чтобы поставить вопрос о выходе нашей страны из СНГ. Но мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить этого, — отметил Додон.

По его словам, такой шаг является неприемлемым, потому что может нанести удар по интересам молдавского народа. Президент Молдавии подчеркнул, что нужно остановить всё, что происходит в течение последнего времени, "нельзя допустить, чтобы амбиции отдельных политиков привели к страданиям простых людей".

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