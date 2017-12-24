Баллон с газом, взорвавшийся в жилом доме в Омске, был установлен незаконно

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Баллон с газом, взорвавшийся в жилом доме в Омске, был установлен незаконно

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Фото:© Flickr/Martin Pettitt

Прокуратура начала проверку в отношении лиц, ответственных за организацию подачи газа в квартиры.

Баллон с газом, который взорвался в квартире десятиэтажного дома в Омске, установили незаконно, говорится на сайте областной прокуратуры.

Ведомство уже начало проверку законности действий уполномоченных лиц, ответственных за организацию подачи газа в этот дом.

Напомним, взрыв газа произошёл 23 декабря на улице 2-й Амурский проезд. В результате инцидента с ожогами первой-второй степени и переломами была госпитализирована хозяйка квартиры и разрушены две панельные плиты дома. 85 жильцов многоэтажки направили в пункт временного размещения в гостинице "Иртыш".

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