СМИ: Замглавы ФБР хочет подать в отставку из-за скандала с перепиской Клинтон

Эндрю Маккейб откажется от занимаемой им должности, предположительно, в начале марта 2018 года.

Заместитель главы Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб планирует уйти в отставку из-за скандала вокруг расследования дела о переписке Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, 49-летний Маккейб, скорее всего, откажется от занимаемой им должности в начале марта 2018 года после того, как сможет претендовать на пенсионные выплаты за выслугу лет.

По словам собеседника, у замглавы ФБР есть на уход около 90 дней.

Уточняется, что представители Республиканской партии обвиняют Маккейба в предвзятости во время расследования дела в отношении Клинтон, которая, являясь государственным секретарём США, вела секретную служебную переписку через личную электронную почту. Из предположений следует, что так она пыталась скрывать свои письма от государственных проверок.