В Великобритании полиция нашла преступников с помощью метода из "Симпсонов"

Разыскиваемые заказывали доставку подарков, но вместо курьера к ним приезжали сотрудники правоохранительных органов.

В Южном Йоркшире полиция выявила и задержала преступников с помощью приёма из мультфильма "Симпсоны". Об этом сообщает Independent.

Суть метода заключается в том, что оперативники отправляли на предполагаемые адреса разыскиваемых открытки с предложением получить бесплатный новогодний подарок.

Находящиеся в розыске заказывали доставку подарков, но вместо курьера к ним приезжали сотрудники правоохранительных органов.

Пользователи Сети увидели в этом схожесть с серией из "Симпсонов", когда шериф полиции Виггам разослал преступникам города приглашения получить бесплатные лодки.