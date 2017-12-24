Дело саночницы Татьяны Ивановой передадут в CAS

Ранее МОК объявил о пожизненном отстранении спортсменки и лишении её серебряной медали Игр-2014.

Дело российской саночницы Татьяны Ивановой, которую Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах, будет передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Спортсменка уточнила, что обязательно обжалует любое решение и пойдет "до конца, сколько бы это ни длилось".

— Доказательств моих нарушений нет, я шла к олимпийской медали 11 лет, 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах, никогда. Мы добьёмся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают! — написала Иванова.

Напомним, 22 декабря МОК объявил о пожизненном отстранении Ивановой и лишении её серебряной медали Игр-2014. На следующий день Международная федерация санного спорта заявила, что её дело будет рассмотрено антидопинговой комиссией организации.