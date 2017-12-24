Штайнмайер в рождественском обращении призвал немцев доверять властям

В своей речи президент ФРГ вспомнил о падении Берлинской стены, которое, по его словам, было "не рождественским чудом, а заслугой мужественных людей".

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своём первом рождественском обращении к гражданам Германии призвал доверять властям и не бояться затянувшегося процесса формирования правительства. Об этом сообщает ARD.

— Мы не должны бояться неожиданностей. Уверяю вас, власти действуют по правилам, специально предусмотренным для подобных случаев Конституцией, пусть даже за последние десять лет к этим правилам ещё не обращались, — приводит слова главы государства местный телеканал.

В своей речи Штайнмайер призвал сограждан быть мужественными. А также вспомнил о падении Берлинской стены в 1989 году. По его словам, это было "не рождественским чудом, а заслугой мужественных людей".

По сложившейся традиции президент Германии поздравляет граждан страны с Рождеством, а федеральный канцлер — с Новым годом.

Напомним, после выборов 24 сентября 2017 года в Германии до сих пор не сформирована новая правительственная коалиция.