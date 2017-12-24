В Австрии сошёл с рельсов поезд с рождественскими подарками

В многочисленных пакетах и коробках были в том числе рождественские подарки, оказавшиеся в грязи и снегу.

В коммуне Грис-на-Бреннере сошёл с рельсов грузовой поезд, в результате чего сотни коробок с товарами оказались вывалены на землю. Об этом сообщает Bild.

Zug am Brenner entgleist - Hunderte Weihnachts- Geschenke futsch! https://t.co/cu8D3rSbDE — BILD (@BILD) December 23, 2017

В многочисленных пакетах и коробках были в том числе рождественские подарки, оказавшиеся в грязи и снегу.

В частности, повреждения получили посылки, отправленные компанией DHL.

Из-за инцидента маршрут поездов между Инсбруком и горным перевалом Бреннер в Италии оказался полностью парализован.