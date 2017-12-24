В App Store появился новый вариант Telegram с дополнительными функциями

В магазине App Store появился альтернативный вариант мессенджера Telegram. По словам разработчиков, он быстрее и экономичнее оригинального приложения.
На странице приложения указано, что главным преимуществом Telegram X является увеличенная скорость работы и уменьшенное энергопотребление.
В альтернативной версии есть четыре цветовые схемы — светлая, тёмная, синяя и классическая, а также меню звонков, которое вынесено на панель управления внизу экрана. Однако в нём отсутствует функция быстрого ответа.
- Популярные
- По времени