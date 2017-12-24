В App Store появился новый вариант Telegram с дополнительными функциями

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В App Store появился новый вариант Telegram с дополнительными функциями

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников 

Разработчики обещают, что приложение будет работать быстрее, но при этом потреблять меньше энергии.

В магазине App Store появился альтернативный вариант мессенджера Telegram. По словам разработчиков, он быстрее и экономичнее оригинального приложения.

На странице приложения указано, что главным преимуществом Telegram X является увеличенная скорость работы и уменьшенное энергопотребление.

В альтернативной версии есть четыре цветовые схемы — светлая, тёмная, синяя и классическая, а также меню звонков, которое вынесено на панель управления внизу экрана. Однако в нём отсутствует функция быстрого ответа.

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