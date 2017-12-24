Лечение с помощью массажёра простаты привело мужчину к зависимости от оргазмов

Лечение простаты с помощью массажёра привело мужчину к зависимости от оргазмов. К такому выводу пришёл физиолог Рой Левин в ходе научного исследования, опубликованного в журнале Clinical Anatomy.
Левин исследовал случай 63-летнего мужчины, который купил массажёр, чтобы вылечить воспаление предстательной железы.
Вместе с использованием массажёра мужчина принимал лекарственное средство "Тадалафил".
Как отметил автор исследования, мужчина испытывал крайне сильное возбуждение от стимуляции простаты. Зависимость развилась до такой степени, что в итоге его мозг привык к получаемым сигналам и у него выработались так называемые рефлексивные оргазмы.
В итоге с зависимостью было покончено, но теперь мужчина способен испытать до 10 оргазмов за день.
Ранее Лайф сообщал о том, что мужчина сменил пол, потому что страдал из-за сотни оргазмов в день.
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