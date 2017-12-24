Лечение с помощью массажёра простаты привело мужчину к зависимости от оргазмов

В итоге с зависимостью было покончено, но теперь мужчина способен испытать до 10 оргазмов за день.

Лечение простаты с помощью массажёра привело мужчину к зависимости от оргазмов. К такому выводу пришёл физиолог Рой Левин в ходе научного исследования, опубликованного в журнале Clinical Anatomy.

Левин исследовал случай 63-летнего мужчины, который купил массажёр, чтобы вылечить воспаление предстательной железы.

Вместе с использованием массажёра мужчина принимал лекарственное средство "Тадалафил".

Как отметил автор исследования, мужчина испытывал крайне сильное возбуждение от стимуляции простаты. Зависимость развилась до такой степени, что в итоге его мозг привык к получаемым сигналам и у него выработались так называемые рефлексивные оргазмы.

В итоге с зависимостью было покончено, но теперь мужчина способен испытать до 10 оргазмов за день.

Ранее Лайф сообщал о том, что мужчина сменил пол, потому что страдал из-за сотни оргазмов в день.