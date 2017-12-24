Гордон обвинила Собчак в плагиате и призвала "не списывать из чужих тетрадок"

По словам журналистки, телеведущая Ксения Собчак присваивает себе лозунги, к которым не имеет отношения.

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, назвала предвыборную программу Ксении Собчак "откровенным политическим плагиатом" и призвала её бороться за "реальное дело". Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке".

— Ещё недавно программы не было, о чём она честно сказала Владимиру Соловьёву в эфире... Вот появилась. То, что делает Ксения Собчак, похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения, — написала Гордон.

По её словам, российская телеведущая присваивает лозунги, к которым не имеет отношения, выступает сразу "и за женщин, и за детей, и против поста президента".

— Мне не жалко, для меня результат важнее личных амбиций. Но может тогда бороться за реальное дело, а не списывать, как троечник, из чужих тетрадок? — добавила Екатерина Гордон.

Кроме того, Гордон назвала защиту Навального со стороны Собчак игрой, которая должна привести к уничтожению политического соперника.

Напомним, на тайном голосовании съезд партии "Гражданская инициатива" выдвинул кандидатом на пост президента России телеведущую и журналистку Ксению Собчак. Ранее она представила свою предвыборную программу под названием "123 трудных шага".