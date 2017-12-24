Ошибочка вышла. В Дании наркодилер перепутал такси с полицейской машиной

В Дании мужчина, который перевозил 1000 косяков с марихуаной, случайно сел в патрульную машину вместо такси, сообщает в Twitter полиция Копенгагена.
По информации ведомства, инцидент произошёл в Христиании — неофициальном "государстве внутри государства", которое расположилось в районе Кристиансхаун датской столицы.
Наркодилер хотел побыстрее попасть домой, поэтому не глядя прыгнул в ближайшую машину. Автомобиль оказался не такси, как думал мужчина, а полицейской машиной.
Стражи правопорядка были рады внезапному пассажиру, так как при нём обнаружилась большая партия наркотиков. Отмечается, что за правонарушение мужчине может грозить тюремное заключение.
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