Ошибочка вышла. В Дании наркодилер перепутал такси с полицейской машиной

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Ошибочка вышла. В Дании наркодилер перепутал такси с полицейской машиной

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Фото:©Flickr/HC

Стражи правопорядка были рады внезапному пассажиру, так как при нём обнаружилась большая партия наркотиков.

В Дании мужчина, который перевозил 1000 косяков с марихуаной, случайно сел в патрульную машину вместо такси, сообщает в Twitter полиция Копенгагена.

По информации ведомства, инцидент произошёл в Христиании — неофициальном "государстве внутри государства", которое расположилось в районе Кристиансхаун датской столицы.

Наркодилер хотел побыстрее попасть домой, поэтому не глядя прыгнул в ближайшую машину. Автомобиль оказался не такси, как думал мужчина, а полицейской машиной.

Стражи правопорядка были рады внезапному пассажиру, так как при нём обнаружилась большая партия наркотиков. Отмечается, что за правонарушение мужчине может грозить тюремное заключение.

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