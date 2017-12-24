В Китае провели испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии

В Китае осуществил испытательный полёт крупнейший в мире самолёт-амфибия. Об этом сообщает China Xinhua News.
World's largest amphibious aircraft #AG600 makes maiden flight in Zhuhai, China, with max flight range of 4,500 km https://t.co/fhS4qxXwdw— China Xinhua News (@XHNews) December 24, 2017
Самолёт-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, взлетел из аэропорта города Чжухай в провинции Гуандун и провёл в небе около часа.
Полёт самолёта сопровождается другим воздушным судном, на борту которого находились специалисты, отслеживающие показатели AG600.
При этом максимальный взлётный вес AG600 составляет 53,5 тонны. Самолёт имеет 39,3 метра в длину и размах крыльев в 38,8 метра.
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