В Китае провели испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии

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В Китае провели испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии

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Самолет-амфибия AG600. Фото: ©REUTERS

В Китае осуществил испытательный полёт крупнейший в мире самолёт-амфибия. Об этом сообщает China Xinhua News.

Самолёт-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, взлетел из аэропорта города Чжухай в провинции Гуандун и провёл в небе около часа.

Полёт самолёта сопровождается другим воздушным судном, на борту которого находились специалисты, отслеживающие показатели AG600.

При этом максимальный взлётный вес AG600 составляет 53,5 тонны. Самолёт имеет 39,3 метра в длину и размах крыльев в 38,8 метра.

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