Американский суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев в страну

Читайте также

Американский суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев в страну

2143

Фото:©REUTERS/Daniel Becerril

Истцами в процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей.

Американский суд частично отменил указ президента США, который запрещает въезжать в страну беженцам из государств с преимущественно мусульманским населением.

В постановлении судьи Джеймса Робарта из Сиэтла говорится, что на основании проведённого анализа суд удовлетворил требования истцов, которые просили признать указ Трампа, запрещающий въезд беженцам в Соединённые Штаты, незаконным.

Отмечается, что исключение составят беженцы, у которых не найдётся достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.

Ранее США отказались присоединиться к договору ООН о миграции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×