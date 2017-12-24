Американский суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев в страну

Истцами в процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей.

Американский суд частично отменил указ президента США, который запрещает въезжать в страну беженцам из государств с преимущественно мусульманским населением.

В постановлении судьи Джеймса Робарта из Сиэтла говорится, что на основании проведённого анализа суд удовлетворил требования истцов, которые просили признать указ Трампа, запрещающий въезд беженцам в Соединённые Штаты, незаконным.

Отмечается, что исключение составят беженцы, у которых не найдётся достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.

Ранее США отказались присоединиться к договору ООН о миграции.