На Камчатке и Сахалине объявили штормовое предупреждение

Спасатели рекомендуют на время действия непогоды отказаться от выезда на дороги в населённых пунктах и за их пределами.

Из-за приближающихся циклонов на Сахалине и Камчатке объявлено штормовое предупреждение.

По сообщению Сахгидрометеоцентра, 25 декабря Сахалинская область окажется во власти глубокого циклона. Днём на юге Сахалина ожидаются сильные метели, снег и ветер до 20–25 метров в секунду. На следующий день порывы усилятся до 33–38 метров в секунду.

Отмечается, что средняя температура по области будет 12–17 градусов мороза днём и 4–10 градусов мороза ночью.

К берегам Камчатки циклон подойдёт 26 декабря. Там ожидается мокрый снег, гололедица и снежные заносы на дорогах.

— В результате осадков ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Камчатскому краю.