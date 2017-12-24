Столтенберг заявил, что НАТО утратила навыки борьбы в море

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Столтенберг заявил, что НАТО утратила навыки борьбы в море

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: © REUTERS/Eric Vidal

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военнослужащие Североатлантического альянса утратили навыки ведения борьбы в море.

— После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки, — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что Россия, напротив, значительно укрепила свой потенциал, вкладывая средства в развитие ВМФ.

Ранее Лайф сообщал, что начальник британского Генштаба назвал модернизацию флота РФ угрозой для НАТО.

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