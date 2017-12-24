В КНДР назвали "актом войны" введённые в отношении страны санкции

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В КНДР назвали "актом войны" введённые в отношении страны санкции

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Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

Власти КНДР охарактеризовали введённые санкции в отношении страны как "акт войны". Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

— Если США хотят жить в безопасности, они должны отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР и научиться сосуществовать со страной, обладающей ядерным оружием, — заявил пресс-секретарь МИД КНДР.

Также он отметил, что США необходимо "забыть о своей мечте о том, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия".

Как ранее сообщал Лайф, 22 декабря СБ ООН вновь ужесточил санкции против Северной Кореи.

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