В США сняли обвинения с двух мексиканцев, которые провели в тюрьме почти 20 лет

Габриэля Солаче и Артуро Рейеса передадут в руки сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США для последующей депортации на родину.

С двоих мексиканцев — 43-летнего Габриэля Солаче и 45-летнего Артуро Рейеса, которые провели за решёткой почти два десятка лет — в четверг были сняты обвинения в убийстве супружеской пары и похищении их ребёнка. Как сообщает NY Daily News, ещё в 1998 году мужчин приговорили к пожизненному заключению. В частности, согласно данным следствия, мужчины якобы убили пару, чтобы помочь родственнице Рейеса Адриане Мейе. Девушка таким образом хотела забрать себе двухмесячную дочь убитых. Мейя также была приговорена к пожизненному сроку.

Однако уже после суда Солаче и Рейес заявили, что детектив полиции Чикаго Рейнальдо Гевара пытал их, чтобы они взяли вину за чужое преступление на себя. Лишь спустя почти 20 лет прокурор штата установил, что мужчины действительно оговорили себя, а потому их необходимо освободить.

Впрочем, Габриэля Солаче и Артуро Рейеса свобода ждёт только на родине. В ближайшее время их передадут в руки сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США для депортации в Мексику.