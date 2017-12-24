СК начал проверку по факту ДТП в Коми, где пострадали 12 человек

Шесть человек были госпитализированы после аварии с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Республике Коми начали проверку после ДТП с экскурсионным автобусом, который направлялся из Великого Устюга в Чебоксары. Согласно предварительным данным, в транспортном средстве было 49 человек, из которых 12 получили травмы.

— На территории Сысольского района на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук автобус "Мерседес", двигавшийся по маршруту Великий Устюг — Чебоксары, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12, среди которых четверо несовершеннолетних, — отмечается в сообщении.

Шесть человек были госпитализированы после аварии с травмами различной степени тяжести, в том числе один ребёнок. На место произошедшего выезжал руководитель Сысольского межрайонного следственного отдела.

— Сотрудниками СК совместно с ГИБДД будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — отмечается в сообщении СУ СКР по Республике Коми.