Экс-сотрудник Навального обвинил его в копировании риторики власти

Виталий Серуканов заявил, что готов провести дебаты с Алексеем Навальным на любой публичной площадке.

Бывший заместитель руководителя московского "избирательного штаба" Алексея Навального Виталий Серуканов записал очередное видеообращение к оппозиционному политику, в котором вызвал его на открытые дебаты. Он указал на то, что, обвиняя его в сотрудничестве с Кремлём и "расчехлении", Навальный сам копирует риторику власти и занимается шельмованием своих политических противников, а также просто критиков и оппонентов.

"Ответ Навальному и о ситуации в общем", — подписал ролик Виталий Серуканов.

Причиной данного обращения, по словам Серуканова, стала "безумная и нервная реакция" со стороны Навального в его адрес, после того как последний обвинил начальника федерального "предвыборного штаба Навального" в срыве всей кампании по сбору подписей граждан.

В частности, оппозиционер назвал своего бывшего соратника Серуканова, который помогал ему на протяжении пяти лет и даже был доверенным лицом, агентом Кремля. Виталий Серуканов категорически отвергает эти обвинения.

Серуканов также отмечает, что Навальному не стоит обманывать соратников и активистов, заявляя о законности акции 24 декабря. По мнению бывшего соратника оппозиционера, честнее было бы открыто сказать о несанкционированности мероприятия, чтобы участники были готовы к последующим правовым последствиям.

Отметим, как писал Лайф, ранее Виталий Серуканов опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост, в котором обвинил начальника федерального "предвыборного штаба" Навального Леонида Волкова в кумовстве и срыве всей кампании по сбору и верификации подписей граждан.