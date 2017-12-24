Лавров заявил, что РФ ждёт от Кипра непредвзятого расследования по делу Браудера

Как подчеркнул глава российского МИД, Москва рассчитывает на привлечение виновных к ответственности.

Российская сторона рассчитывает, что кипрские специалисты проведут беспристрастное расследование по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и что виновных привлекут к ответственности. Об этом в интервью газете "Симерини" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности, — отметил глава МИД.

Ранее представители кипрского Минюста заявили, что сотрудничество с Генпрокуратурой России по уголовному делу, касающемуся операций с акциями ПАО "Газпром", одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер, продолжается. Иск зарегистрировали в суде, дальнейшее исполнение запроса приостановлено до его решения.

— Мы исходим из того, что расследование по упомянутому вами делу приостановлено в соответствии с существующими в вашей стране судебными процедурами, но не прекращено, — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что тезис о российских якобы политически мотивированных запросах навязывается безосновательно.

В России Браудера заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о финансовых махинациях. Британская сторона ранее отказалась экстрадировать предпринимателя. Браудеру вменяют организацию уклонения от уплаты налогов и преднамеренное банкротство. Как сообщалось, Россия внесла Браудера в базу Интерпола.